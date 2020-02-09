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ve ’de mi? Kırşehir ve Kırıkkale’de yarın okullar tatil olacak mı?

Ülkemizin büyük bir bölümünde etkisini göstermeye devam eden kar yağışları sebebiyle binlerce vatandaş ve 'de yarın mi? Sorusuna yanıt aramaya başladı. tarafından yapılan uyarılarla sıcaklıkların yüksek oranda düşeceği ve birçok ilde ise kar yağışı etksini göstereceği bildirilmişti. Bunun üzerine ise Valilikler tarafından kar tatili açıklamaları peş peşe gelmeye başladı. Binlerce öğrenci ve veli tarafından araştırma konusu haline gelen bu konu ile ilgili hazırladığımız haberimizde tüm son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz… Peki, Kırıkkale ve Kırşehir'de okullar tatil mi? Kırşehir ve Kırıkkale'de 10 Şubat yarın okullar tatil olacak mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 9.2.2020 17:11 ABONE OL
Kırıkkale ve Kırşehir’de okullar tatil mi? Kırşehir ve Kırıkkale’de yarın okullar tatil olacak mı?

ve 'de mi? Sorusu binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Birçok ili etkisi altına alan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken Genel Müdürlüğü vatandaşları her türlü yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması gerektiği şeklinde uyarılarda bulundu. Bu iki ilimizde yaşayan öğrenci ve veliler gün içerisinde araştırmalarını sürdürürken haberimizin devamından Kırıkkale ve Kırşehir'de okullar tatil mi? Kırşehir ve Kırıkkale'de 10 Şubat yarın okullar tatil olacak mı? Gibi tüm sorularınızın cevabına ve Valilik tarafından gelecek son dakika açıklamalarına ulaşabilirsiniz…

KIRIKKALE VE KIRŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ? 10 ŞUBAT KAR TATİLİ OLAN İLLER!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika uyarıları gelmeye devam ederken kar yağışının birçok şehirde hayatı olumsuz etkilemesinden kaynaklı olarak birçok ilde de eğitime ara verilmeye devam ediliyor. Peki, Kırıkkale ve Kırşehir'de yarın okullar tatil mi? İşte detaylar…

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Kırıkkale ve Kırşehir’de okullar tatil mi? Kırşehir ve Kırıkkale’de yarın okullar tatil olacak mı?
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