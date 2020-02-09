Kırıkkale ve Kırşehir’de okullar tatil mi? Kırşehir ve Kırıkkale’de yarın okullar tatil olacak mı?

Kırıkkale ve Kırşehir'de okullar tatil mi? Sorusu binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Birçok ili etkisi altına alan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları her türlü yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması gerektiği şeklinde uyarılarda bulundu. Bu iki ilimizde yaşayan öğrenci ve veliler gün içerisinde araştırmalarını sürdürürken haberimizin devamından Kırıkkale ve Kırşehir'de okullar tatil mi? Kırşehir ve Kırıkkale'de 10 Şubat yarın okullar tatil olacak mı? Gibi tüm sorularınızın cevabına ve Valilik tarafından gelecek son dakika açıklamalarına ulaşabilirsiniz…

KIRIKKALE VE KIRŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ? 10 ŞUBAT KAR TATİLİ OLAN İLLER!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ederken kar yağışının birçok şehirde hayatı olumsuz etkilemesinden kaynaklı olarak birçok ilde de eğitime ara verilmeye devam ediliyor. Peki, Kırıkkale ve Kırşehir'de yarın okullar tatil mi? İşte detaylar…