Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Milli Piyango sonuçları açıklanıyor! 9 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları ile hızlı bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste BURADA!

sonuçları açıklanıyor! 9 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları ile hızlı bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste BURADA!

Şans oyunu sever vatandaşların her ayın 9, 19 ile 29. günlerinde çekilen çekiliş sonuçlarını meraklı bekleyişi sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından 9 Şubat çekilişi yapılan Milli Piyango’nun en son yapılan çekilişinde 2 milyon 500 bin TL’lik büyük ikramiye şanslı numaraların yazılı olduğu biletin sahibi tarafından kazanılmıştı. Büyük ikramiyenin en fazla çıktığı iller ise , , ve olarak açıklanmıştı. Öte yandan çekiliş sonuçlarını merak eden vatandaşlar arama motorlarında yoğun şekilde 9 Şubat Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? şeklinde soruyla araştırmalarına devam ediyor. Peki, Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 9 Şubat MPİ sonuçları sorgulama ekranı ve sıralı tam listesi…

Giriş Tarihi: 9.2.2020 19:14 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 19:14 ABONE OL
Milli Piyango sonuçları açıklanıyor! 9 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları ile hızlı bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste BURADA!

Talih oyunu severlerin her ayın 9, 19 ve 29. günlerinde Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan organizasyonla belirlenen MPİ çekiliş sonuçları için heyecanlı ve meraklı bekleyişleri sürüyor. MPİ tarafından en son yapılan çekilişle 2 Milyon 500 bin TL'lik büyük ikramiyeyi kazanmıştı. Öye yandan şans oyunu sever vatandaşlar arama motorlarında 9 Şubat Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. Peki, Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 9 Şubat MPİ sonuçları sorgulama ekranı ve sıralı tam listesi…

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI: 9 ŞUBAT MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI VE SIRALI TAM LİSTE…

9 Şubat Milli Piyango sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı ile sıralı tam listeyi haberimizde bulabilirsiniz…

İşte tüm detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Piyango sonuçları açıklanıyor! 9 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları ile hızlı bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste BURADA!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN