Rize ve Trabzon'da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil olacak mı sorusu da bu illerimizde yaşayan binlerce öğrenci ve veli tarafından araştırılmaya başlandı. Peş peşe gelen son dakika kar tatili açıklamaları birçok ilimizden yakından takip edilirken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılar yapıldı. Haftalık hava durumu tahmin raporlarına göre yağışlar bir süre daha devam edecek. Peki, 10 Şubat Rize ve Trabzon'da okullar tatil mi? Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil olacak mı? İşte valilerden gelen son dakika açıklamaları…

RİZE VE TRABZON'DA EĞİTİME KAR ENGELİ! 10 ŞUBAT OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Binlerce öğrenci ve veli tarafından araştırma konusu haline gelen bu konu ile ilgili valiler tarafından yapılan açıklamaları takip edeceğiniz bu haberimizde yarın Rize ve Trabzon'da okullar tatil mi sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz…