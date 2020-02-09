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'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

'da yolcu otobüsünün yolun banket kısmında bekleyen kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada otobüste görev yapan muavin yerinde hayatını kaybederken, otobüste bulunan 1 yolcu da yaralandı

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.2.2020 04:17 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 04:19 ABONE OL
Samsun'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 34. kilometresi Tekke mevkisinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Karaağaç idaresindeki 19 BA 950 plakalı Ankara Samsun seferi yapan yolcu otobüsü yolun banket kısmında park halindeki Mehmet Pastacı'ya ait 38 FC 804 plakalı kamyona çarptı. Çarpanın etkisiyle savrulan yolcu otobüsü orta refüj bariyerlerine çarptı. Kazada, otobüste görev yapan muavin Ramazan Turan (28) olay yerinde hayatını kaybederken, otobüsteki yolculardan Göksu Turan (32) yaralandı. Yaralı şahıs 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden muavin Ramazan Turan'ın cenazesi otopsi için Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Samsun'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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