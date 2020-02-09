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'ne özel aktüel ürünler kataloğu! !

Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden tam liste halinde yayınlandı. Cuma günü raflarda yerini alacak olan katalog ürünleri vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Birden fazla üründe birçok indirimin yer aldığı market zinciri her hafta vatandaşlara cazip indirimler sunarken ürün çeşitliliği ile de hizmet ediyor. Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda; Dik Durabilen Süpürge Piccadily, Akıllı Bileklik, Mini Masaj Aleti, Beyaz Cam Set Üstü Ocak, Dekoratif Led Lamba gibi ürünler yer alıyor. Haberimizin detaylarından BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 10.2.2020 00:13 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 00:14 ABONE OL
Sevgililer Günü'ne özel BİM aktüel ürünler kataloğu! 14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu!

Bu haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan katalog vatandaşlara cazip ürünler ile indirim fırsatları sunuyor. Cuma günü raflarda yerini alacak olan ürünler özellikle için birçok indirimli ürüne sahip olacak. Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda; Premium Mermer Desenli Orta Sehpa, 2'li Premium Mermer Desenli Zigon Sehpa, Premium TV Sehpası, Blender Set Rhapsody gibi ürünler yer alırken her kesime ve her cebe hitap ediyor. Haberimizin devamından tam listesine ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 14 ŞUBAT CUMA

Haberimizin içeriğinden tam listesine ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

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Sevgililer Günü'ne özel BİM aktüel ürünler kataloğu! 14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu!
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