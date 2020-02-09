Son dakika: Apartman girişinde genç kıza saldırdı! Kimliği 'pes' dedirtti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen ve mahalleyi ayağa kaldıran darp olayına ilişkin son dakika haberi geldi. Geçtiğimiz sene yaşanan olay, Kılıçarslan Mahallesi'ndeki apartmanın girişinde birden gelişti. Ailesi ile birlikte apartmanda yaşayan 24 yaşındaki Büşra Ç., apartmana girmeye çalıştığı anda saldırıya maruz kaldı. Genç kız önce omuz darbesi alırken, daha sonra tekme tokat saldırıya uğradı. Yere düşen Büşra Ç., savunmasız bir hâlde yerdeyken de darbe aldı. 'İmdat' çığlıkları ile haykıran genç kız, mahalleyi ve apartmanı ayağa kaldırdı. Bu gelişmenin üzerine saldırganın eşi de elinde sopayla olay yerine geldi ve Büşra Ç. ile ailesine saldırdı.

KİMLİĞİ 'PES' DEDİRTTİ!

Olay polise taşınırken saldırganın kimliği karakolda görevli emniyet personellerini bile şaşkına uğrattı. İşte, son dakika haberinin detayları o ve görüntüler;