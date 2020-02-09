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: Apartman girişinde genç kıza saldırdı! Kimliği 'pes' dedirtti

Konya'da yaşanan ve ajanslar tarafından duyurulan olay, günün en çok konuşulan haberleri arasında öne çıkıyor. Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz sene Merkez Selçuklu ilçesine bağlı Kılıçarslan Mahallesi'ndeki apartmanın girişinde meydana geldi. 24 yaşındaki Büşra Ç., apartmana girmeye çalıştığı sırada tekme tokat saldırıya maruz kaldı. Saldırgan, genç kızı yere yatırıp vurmaya devam ederken 'imdat' çığlıkları üzerine mahalle ayağa kalktı. Saldırganın eşi de elinde sopayla olay yerine geldi ve Büşra Ç. ile ailesine saldırdı. Olay, polise taşınırken saldırgannın kimliği 'pes' dedirti! İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 9.2.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 12:43 ABONE OL
Son dakika: Apartman girişinde genç kıza saldırdı! Kimliği 'pes' dedirtti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen ve mahalleyi ayağa kaldıran darp olayına ilişkin haberi geldi. Geçtiğimiz sene yaşanan olay, Kılıçarslan Mahallesi'ndeki apartmanın girişinde birden gelişti. Ailesi ile birlikte apartmanda yaşayan 24 yaşındaki Büşra Ç., apartmana girmeye çalıştığı anda saldırıya maruz kaldı. Genç kız önce omuz darbesi alırken, daha sonra tekme tokat saldırıya uğradı. Yere düşen Büşra Ç., savunmasız bir hâlde yerdeyken de darbe aldı. 'İmdat' çığlıkları ile haykıran genç kız, mahalleyi ve apartmanı ayağa kaldırdı. Bu gelişmenin üzerine saldırganın eşi de elinde sopayla olay yerine geldi ve Büşra Ç. ile ailesine saldırdı.

KİMLİĞİ 'PES' DEDİRTTİ!

Olay polise taşınırken saldırganın kimliği karakolda görevli emniyet personellerini bile şaşkına uğrattı. İşte, son dakika haberinin detayları o ve görüntüler;

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Son dakika: Apartman girişinde genç kıza saldırdı! Kimliği 'pes' dedirtti
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