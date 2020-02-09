Son Dakika: Kar yağışı yeniden gelecek! Meteoroloji’den flaş hava durumu haberi

Tüm yurtta etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışının ardından, önümüzdeki hafta için Meteoroloji'den eni bir kar yağışı tahmini geldi. Dün öğle saatlerinden itibaren çoğu ilimizde etkisini azaltan kar yağışı, bugün yerini parçalı ve çok bulutlu bir havaya bıraktı. Ancak, kar yağışları özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yeniden etkili olacak. Hafta sonu için de, plan yapan vatandaşlar "Bugün hava durumu nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son hava durumu raporları yer almaktadır.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 9 ŞUBAT PAZAR

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeler ve hava durumu tahmin raporları için haberin sayfalarında ilerleyebilirsiniz. İşte illerimize göre hava durumları…