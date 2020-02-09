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Son Dakika: Kar yağışı yeniden gelecek! ’den flaş haberi

’den son dakika haberi geldi. Geçtiğimiz hafta yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, bugün itibariyle birçok bölgemizde yerini çok bulutlu ve parçalı bulutlu bir havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların, buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı. günü etkisini azaltan kar yağışı, Salı günü itibariyle birçok ilimizde yeniden etkisini gösterecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 9 Şubat 2020 Pazar günü tarihli Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son hava durumu değerlendirmeleri…

Giriş Tarihi: 9.2.2020 08:41 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 08:41 ABONE OL
Son Dakika: Kar yağışı yeniden gelecek! Meteoroloji’den flaş hava durumu haberi

Tüm yurtta etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışının ardından, önümüzdeki hafta için Meteoroloji'den eni bir kar yağışı tahmini geldi. Dün öğle saatlerinden itibaren çoğu ilimizde etkisini azaltan kar yağışı, bugün yerini parçalı ve çok bulutlu bir havaya bıraktı. Ancak, kar yağışları özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yeniden etkili olacak. Hafta sonu için de, plan yapan vatandaşlar "Bugün nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde, Genel Müdürlüğü'ne ait son hava durumu raporları yer almaktadır.

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Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeler ve hava durumu tahmin raporları için haberin sayfalarında ilerleyebilirsiniz. İşte illerimize göre hava durumları…

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Son Dakika: Kar yağışı yeniden gelecek! Meteoroloji’den flaş hava durumu haberi
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