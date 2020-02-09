SON DAKİKA! Şeyma Yıldız cinayetinde kahreden detay ortaya çıktı! Şeyma'nın babası ile paylaştığı o fotoğraftaki not yürekleri dağladı

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Kargın Mahallesi yolunda yaşanan Şeyma Yıldız cinayeti ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Olay 6 Şubat Perşembe günü akşam saatlerinde yaşandı. Kızının okul çıkışına giden Harun Yıldız, kızı Şeyma'yı 'Gel seni bir arabayla gezdireyim' diye kandırdı. Yolda kızıyla tartışan Yıldız, Şeyma'yı erkek arkadaşı olduğu bahanesiyle katledip yol kenarına attı. Olay yerine giden polis ekipleri genç kızın karda yatan cansız bedenini buldular. Olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede silahla vurularak öldürülen kişinin lise öğrencisi Şeyma Yıldız (16) olduğunu belirledi. Genç kızın cansız bedeni otopsi yapılması için adli tıp morguna kaldırıldı. Emniyete teslim olan babanın açıklamaları ise kan dondurdu. Öte yandan yürekleri dağlayan bir diğer detay ise hayata gözlerini yuman talihsiz Şeyma'nın babası ile ilgili sosyal medyada yaptığı o paylaşım oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ŞEYMA'NIN O PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI!

Henüz 17 yaşındayken cani babası yüzünden hayata gözlerini yuman Şeyma Yıldız'ın sosyal medyada babası ile paylaştığı ve altına not düştüğü fotoğraf yürekleri parçaladı. İşte ayrıntılar…