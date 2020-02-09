Son dakika haberi: Babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız'ın ölümünde korkunç detay! Adli Tıp Raporu'nda ortaya çıktı...

Genç yaşta öz babası tarafından canice öldürülen Şeyma Yıldız'ın ölümü ile ilgili kan donduran son dakika haberi! Ankara Çubuk'a bağlı Kargın Mahallesi yolunda önceki akşam kar üzerinde bir kız çocuğunun cesedini gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede silahla vurularak öldürülen kişinin lise öğrencisi Şeyma Yıldız (16) olduğunu belirledi. Otopsi yapılmak üzere Yıldız'ın cesedi adli tıp morguna kaldırılırken, cinayetle ilgili de çalışma başlatıldı.

Polis, cinayet araştırması başlatırken, yakalanacağını anlayan Şeyma'nın babası Harun Yıldız, gece saatlerinde Çubuk Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Cani baba Harun Yıldız, kızını öldürdüğünü itiraf ederken, cinayette kullandığı ruhsatlı tabancasını da polise teslim etti.