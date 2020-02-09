Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son Dakika Haberi: Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı! Eve gidecektim ama ağlama sesi...

Son Dakika Haberi: 'in ifadesi ortaya çıktı! Eve gidecektim ama ağlama sesi...

'da yaşanan cinayet olayının ardından Türkiye'nin gündemine oturdu. Üniversiteye hazırlanan genç, Konya'da bir parkta şahit olduğu tartışmaya müdahil oldu. İddiaya göre adındaki bir şahıs, sevgilisine şiddet uyguluyordu. Bunun üzerine Kadir Şeker, araya girerek Özgür Duranı engellemeye çalıştı. Kadını Bırakan Özgür Duran, bu sefer Kadir Şeker'in peşine düştü. Bir süre adamdan kaçan Şeker, Özgür Duran'ın saldırmasıyla birlikte boğuşmaya başladı. Kendini korumak için çıkardığı bıçak, boğuşma esnasında Duran'ın göğsüne saplandı. Kan izlerini takip eden polis, Kadir Şeker'i gözaltına aldı ve daha sonra Kadir tutuklandı. Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 9.2.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 10:07 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı! Eve gidecektim ama ağlama sesi...

'da yaşanan olay Türkiye'nin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Konya'da üniversite sınavına hazırlanan 20 yaşındaki , parkta sevgilisini döven adamı engellemeye çalışırken katil oldu. Kadir Şeker, Selçuklu ilçesi Kosova mahallesindeki parkta, bir kişinin sevgilisini darp ettiğini gördü. Şeker, darp edilen kadına yardım etmek istedi. Ancak saldırgan (32), Şeker'i de darp etti. Bunun üzerine Kadir Şeker kaçmaya başladı. Şeker'i bir süre kovalayan saldırgan, daha sonra yere yatırıp, boğazını sıkmaya başladı.

Arbede sırasında Kadir'in çakısı saldırganın kalbine saplandı. Özgür Duran öldü, Kadir tutuklandı.

Kadir Şeker yaşadıklarını ifadesinde şöyle anlattı:

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı! Eve gidecektim ama ağlama sesi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN