Son Dakika Haberi: Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı! Eve gidecektim ama ağlama sesi...

Konya'da yaşanan olay Türkiye'nin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Konya'da üniversite sınavına hazırlanan 20 yaşındaki Kadir Şeker, parkta sevgilisini döven adamı engellemeye çalışırken katil oldu. Kadir Şeker, Selçuklu ilçesi Kosova mahallesindeki parkta, bir kişinin sevgilisini darp ettiğini gördü. Şeker, darp edilen kadına yardım etmek istedi. Ancak saldırgan Özgür Duran (32), Şeker'i de darp etti. Bunun üzerine Kadir Şeker kaçmaya başladı. Şeker'i bir süre kovalayan saldırgan, daha sonra yere yatırıp, boğazını sıkmaya başladı.

Arbede sırasında Kadir'in çakısı saldırganın kalbine saplandı. Özgür Duran öldü, Kadir tutuklandı.

Kadir Şeker yaşadıklarını ifadesinde şöyle anlattı: