Son dakika haberi: Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklama! “İstanbul’un o ilçeleri…”

Aktif Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu deprem kuşağında yer alan ve deprem kuşağında bulunan ülkemizde çoğu zaman büyük, küçük ve orta şiddetlerde depremlere maruz kalmakta, yıkımlar meydana gelmekte ve can kayıpları yaşanmakta. En son Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından konuyla ilgili çalışmaları bulunan pek çok deprem uzmanı yaptıkları araştırma ve analizlerle ilgili son dakika açıklamalarıyla kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Son olarak jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan tarafından İstanbul'da beklenen büyük depreme ilişkin korkutan açıklamalar yapıldı. İşte son dakika açıklamalarına ilişkin tüm bilgiler…