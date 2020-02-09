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Son dakika haber: Yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi günü olan iller açıklandı! İşte valilik tarafından eğitime ara verilen tüm iller…

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın ardından pek çok ilin Valiliğinden son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtü pek çok ili kaplamış durumda. Kar yağışlarına ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılar gelmeye devam ederken, yarın 10 Şubat Pazartesi günü okula gidecek olan öğrenci ve öğretmenler arama motorlarında yoğun olarak Yarın okullar tatil mi? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. Peki, hangi illerdeki okullarda eğitime ara verildi. İşte 10 Şubat Pazartesi günü kar tatili olan tüm iller ve son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 9.2.2020 22:36 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 22:36 ABONE OL
Son dakika haber: Yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi günü kar tatili olan iller açıklandı! İşte valilik tarafından eğitime ara verilen tüm iller…

Hafta sonu itibariyle tüm ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın pek çok ili beyaz örtüyle kaplamasının ardından kent ve kırsalda yaşayan öğrenci ve öğretmenler için illlerdeki valilikler tarafından son dakika açıklaması gelmeye devam ediyor. Pek çok ilin kar örtüsüyle kaplanmasıyla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni yağış uyarıları da gelmeye devam ediyor. Öte yandan yarın 10 Şubat Pazartesi günü okula gidecek olan öğrenci ve öğretmenler arama motorlarıda bulundukları illere ilişkin valilik açıklaması bekleyerek Yarın okullar tatil mi? şeklinde soruyla araştırmalarına devam ediyor. Peki, yarın 10 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 10 Şubat Pazartesi tatil edilen tüm iller ve son dakika valilik açıklamaları…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ KAR TATİLİ OLAN İLLER AÇIKLANDI! İŞTE VALİLİK TARAFINDAN EĞİTİME ARA VERİLEN TÜM İLLER…

10 Şubat günü hangi illerde okulların tatil edildiğine ilişkin tüm detayları ve son dakika valilik açıklamalarını haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Son dakika haber: Yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi günü kar tatili olan iller açıklandı! İşte valilik tarafından eğitime ara verilen tüm iller…
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