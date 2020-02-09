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Son Dakika Haberler | cinayetinde flaş detay: Babası cinayetten önce izlediği videoda...

hakkında yeni bir son dakika haberi geldi. Başkent’te iki gün önce yaşanan dehşet verici gündemin en çok konuşulanları arasında yer almaya devam ediyor. ’nın Çubuk ilçesinde kızını öldüren baba Harun Yıldız’ın karakola giderek cinayeti itiraf etmesi ve verdiği ifade sonrası, korkunç bir olay gün yüzüne çıkmıştı. İlk olarak, lise öğrencisi Şeyma Yıldız’ın sevgilisi olduğu için babası tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti. Ancak arkadaşları, Şeyma’nın hayatı boyunca sevgilisi olmadığı ve cinayetin altında başka nedenler olduğunu söylemişti. Şeyma Yıldız’ın annesi de cinayete ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. “Benim eşim kötü bir adam değil” diyen anne Emine Yıldız, eşinin kızını öldürdüğünü ancak katil olmadığını söyledi. Ayrıca Şeyma’nın abisi İlhami Yıldız, cinayet sebebi ile ilgili çok tartışılan bir iddia öne sürdü. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 9.2.2020 07:32 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 07:32 ABONE OL
Son Dakika Haberler | Şeyma Yıldız cinayetinde flaş detay: Babası cinayetten önce izlediği videoda...

Ankara'da, Türkiye'nin 'kızını öldüren baba' olarak duyduğu cinayeti ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Babası Harun Yıldız tarafından silahla vurularak öldürülen Şeyma Yıldız'ın annesi de cinayetle ilgili konuştu. Annenin açıklamaları, günün en çok konuşulanları arasında yerini aldı. Bunun nedeni, kızı Şeyma Yıldız'ın ölümüne ilişkin kullandığı ifadelerdi. Annesi ile birlikte, Şeyma'nın ağabeyi olan İlhami Yıldız da konuya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı ve babasının kardeşini katletmesinin sebebinin ne olduğunu anlattı. Bir video ile ilgili konuşan ağabey Yıldız, "Kafasında kurmuş bir şeyler. Kimseye bir şey demedi" dedi ve Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayetle ilgili detayları anlattı.

ŞEYMA YILDIZ'IN ANNESİ: YAVRUMU ÖLDÜRDÜ AMA KATİL DEĞİL

Seyyar bal satıcısı Harun Yıldız, iki gün önceki akşam, ilk iddiaya göre erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği lise öğrencisi kızı Şeyma Yıldız ile tartıştı. Harun Yıldız, daha sonra kızını hafif ticari aracına bindirip, Kargın Mahallesi'ne götürdü ve tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan Harun Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şeyma Yıldız'ın cenazesi ise Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi. Cinayetle ilgili konuşan Emine Yıldız, eşine 'cani baba', 'cani koca' denilmemesini isteyerek yeni açıklamalarda bulundu.

İşte Şeyma'nın ağabeyinn ve annesinin yaptığı açıklamalar...

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Son Dakika Haberler | Şeyma Yıldız cinayetinde flaş detay: Babası cinayetten önce izlediği videoda...
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