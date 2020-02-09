Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Hastanede eşini taciz eden adamı bıçakladı!

Son dakika: Hastanede eşini taciz eden adamı bıçakladı!

İzmit'te korkunç olay! Son dakika haberine göre; hastanede sıra bekleyen C.D., yanındaki eşi, S.M. tarafından taciz edilince dehşet saçtı. C.D. üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak S.M.'yi yüzünden ve karnından bıçakladı. Yaralanan şahıs, hastanede ameliyata alınırken, saldırgan C.D., polis noktasına giderek teslim oldu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.2.2020 15:14 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 15:47 ABONE OL
Son dakika: Hastanede eşini taciz eden adamı bıçakladı!

Olay, önceki gün Seka Hastanesi'nde meydana geldi. C.D. hastanede sıra beklerken, yanındaki eşini taciz ettiğini iddia ettiği S.M. ile tartışmaya başladı. C.D. üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak S.M.'yi yüzünden ve karnından bıçakladı. Yaralanan S.M.'ye hastanede müdahalede bulunuldu. Kaş bölümünden ağzına kadar kesik olan, karnından bıçaklanan S.M. ameliyata alındı.

POLİSE TESLİM OLDU

C.D. ise hastanede bulunan polis noktasına giderek teslim oldu. C.D. ifadesinde S.M.'ni eşinin taciz ettiğini söyledi. Adliyeye sevk edilen C.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

S.M.'nin tedavisi devam ederken, yüzündeki kesikten dolayı ifadesi alınamadığı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

SON DAKİKA! Apartman girişinde genç kıza dehşeti yaşattı! Kimliği herkesi şaşırttı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Hastanede eşini taciz eden adamı bıçakladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN