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Son dakika: 'den acı haber! Çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi!

’in Mazıdağı ilçesinden gelen son dakika haberi yüreğimizi yaktı! Bir evde çıkan yangında 3’ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Yangında eşini ve 3 çocuğunu kaybeden Yunus Tur'un yangının çıktığı sırada evde olmadığı ve ilçede bulunan Eti Bakır işletmesinde çalıştığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.2.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 10:14 ABONE OL
Son dakika: Mardin'den acı haber! Çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi!

Olay, Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Tur'a ait 2 katlı evde oturan oğlu Yunus Tur'un bulunduğu evde yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Sağlık ekipleri, yangına uyurken yakalanan anne Nisan Tur (34) ve çocukları Miran, Lorin ile Ecrin'in dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından anne ve yaşları 1 ile 7 arasında değişen 3 çocuğun cenazeleri Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BABALARI YANGINDA İŞTEYDİ

Yangında eşini ve 3 çocuğunu kaybeden Yunus Tur'un yangının çıktığı sırada evde olmadığı ve ilçede bulunan Eti Bakır işletmesinde çalıştığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Son dakika: Mardin'den acı haber! Çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi!
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