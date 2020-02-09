2020 Süper Ay Tutulması saat kaçta başlıyor, ne zaman? Süper Ay Tutulması Türkiye'den izlenebiliyor mu?

Ayın dünyaya en yakın konumuna ulaşması ile bugün yaşanacak olan Süper ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak şeklindeki sorular internet üzerinden araştırılmaya başladı. Bunun gibi doğa olayları gökyüzünde adeta görsel bir şölen oluşmasına neden olurken binlerce astroloji tutkunu geri sayıma başladı. Ayrıca birçok vatandaş bu hadisenin Türkiye'den izlenebilip izlenemeyeceğini de merak ediyor. Bugün yaşanacak bu olayla ayın dünyaya her zaman olduğundan daha yakın bir konuma ulaşması ile çok daha parlak ve net bir görünüm vermesi bekleniyor. Sizler için hazırladığımız bu haberimizde Süper ay tutulması saat kaçta başlayacak, Türkiye'den izlenebilecek mi? Şeklindeki tüm sorularınızın cevabına ulaşabilirsiniz. Peki, Süper ay tutulması nedir, saat kaçta başlıyor? İşte detaylar…

SÜPER AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Bilindiği üzere bu tip olaylar adeta gökyüzünde bir görsel şölen haline gelmesi nedeniyle oldukça merak konusu haline geliyor. Dünyaya en yakın konuma gelecek olan ayın büyük ve parlak görüntüsü izleyenleri oldukça etkileyecek.

İşte detaylar…