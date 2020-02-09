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'den "hasarlı yapı" iddialarına ilişkin açıklama:

'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığının () inşa ettiği konut, okul ve sosyal donatılarda önemli bir deprem hasarının tespit edilmediği bildirildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.2.2020 18:38 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 18:42 ABONE OL
TOKİ'den hasarlı yapı iddialarına ilişkin açıklama:

TOKİ'den yapılan açıklamada, bugün bir gazetede "9 yıllık okul ağır hasarlı" başlıklı bir habere yer verildiği belirtildi.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin hatırlatıldığı açıklamada, "Deprem sonrasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak kendi teknik birimlerimizce yapılan inceleme neticesinde, gerek konut, gerekse okullarda ve diğer sosyal donatılarda önemli bir deprem hasarı tespit edilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu tespitlerimiz haricinde Elazığ Fırat Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinden ilave inceleme talep edip bu incelemeleri yaptırdık. Konunun uzmanı akademisyenlerin hazırladığı üniversite raporuna göre bir okulumuz hafif hasarlı olup eğitim ve öğretime engel herhangi bir durum bulunmamaktadır. Söz konusu durum bu şekildeyken, hiçbir teknik inceleme yapmadan, hatta söz konusu okula gitmeden, söylentilere dayalı beyanat veren Oda Başkanı ve buna dayalı haber yapan bazı basın kuruluşlarını kınıyor daha duyarlı olmaya davet ediyoruz."

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TOKİ'den "hasarlı yapı" iddialarına ilişkin açıklama:
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