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Valiliği'nden

'da etkili olan yoğun sonrası 'nden geldi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.2.2020 15:27 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 15:32 ABONE OL
Trabzon Valiliği'nden son dakika çığ uyarısı

Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "İlimiz genelinde iki gündür devam eden yoğun kar yağışının muhtemel buzlanmaya neden olacağından; ayrıca yüksek kesimlerde dik eğime sahip alanlarda çığ düşme riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, yüksek kesimlere, mezra ve yaylalara seyahat etmemeleri hususu kamuoyuna önemle ve saygıyla duyurulur" denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT!

Erzincan Valiliği'nce de meteorolojik uyarı yayımlanarak çığ tehlikesine dikkat çekildi.

Meteorolojik uyarıda şu bilgilere yer verildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, 09 Şubat 2020 günü saat 11.00 ile 14 Şubat 2020 günü saat 17.00'a kadar ilimiz genelindeki dik eğimli yerler için yüksek oranda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

Bu kapsamda dik eğime sahip yüksek kesimler ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan olası muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

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Trabzon Valiliği'nden son dakika çığ uyarısı
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