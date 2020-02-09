Birçok ilimizde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren Zonguldak ve Karabük'te yarın okullar tatil mi? Şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı. Valilikler tarafından yapılan açıklamalar peş peşe gelirken bu iki ilimizden de son dakika kar tatili duyurusu ajanslar tarafından bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumu uyarıları gelirken haberimizin içerisinde konu ile ilgili tüm gelişmelere ulaşabilirsiniz. Peki, Zonguldak ve Karabük'te okullar tatil mi? Yarın Karabük ve Zonguldak'ta okullar tatil olacak mı? İşte konu ile ilgili gelen son dakika açıklaması…

KARABÜK VE ZONGULDAK'TA EĞİTİME KAR ENGELİ! YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde eğitime ara verilmeye devam ediyor. Haberimizin devamından Valilikler tarafından gelen son dakika açıklamalarına ve tüm detaylara ulaşabilirsiniz…