1992'de kurulan İngiltere Premier Ligi'nde hangi takım şampiyon olmamıştır? Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorunun cevabı!

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan 1992'de kurulan İngiltere Premier Ligi'nde hangi takım şampiyonluk yaşamamıştır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan 1992'de kurulan İngiltere Premier Ligi'nde hangi takım şampiyonluk yaşamamıştır? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

1992'de kurulan İngiltere Premier Ligi'nde hangi takım şampiyonluk yaşamamıştır?

A) Chelsea

B) Leicester City

C) Liverpool

D) Blackburn Rovers

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..