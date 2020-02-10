Aksaray ve Niğde’de okullar tatil mi? Yarın Niğde ve Aksaray’da okullar tatil olacak mı?

Soğuk hava dalgası, yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Günden güne düşen hava sıcaklıkları beraberinde kar yağışını getirirken, günlük yaşantıda bu durumdan etkilenen konuların başında eğitim öğretim geliyor. Kar yağışının Şubat'ın ikinci haftası itibarıyla etkisini artırmasının ardından dün, çeşitli şehirlerimizde eğitime ara verildi. Peki ulaşım, eğitim gibi pek çok konuyu olumsuz yönde etkileyen kar yağışı sebebiyle Aksaray ve Niğde'de okullar tatil edildi mi? İşte Aksaray ve Niğde için MGM hava durumu tahminleri ve MEB ile Valilik açıklamaları…

AKSARAY VE NİĞDE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 11 ŞUBAT 2020 SALI

MEB veya Valilik tarafından 11 Şubat 2020 Salı günü için Aksaray ve Niğde için kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

AKSARAY'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Aksaray için 11 Şubat 2020 Salı günü hava durumu tahmini hafif yağmurlu, sıcaklık 7 derece bekleniyor.

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle kar tatili haberleri merakla araştırılıyor. Şu an için Aksaray Valiliği'nden yapılan bir kar tatili açıklaması mevcut değil. Valilik tarafından konuya yönelik son dakika açıklaması yapıldığı takdirde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aksaray hava durumu:

NİĞDE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Niğde için 11 Şubat 2020 Salı günü hava durumu tahmini hafif yağmurlu, sıcaklık 4 derece bekleniyor.

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle kar tatili haberleri merakla araştırılıyor. Şu an için Niğde Valiliği'nden yapılan bir kar tatili açıklaması mevcut değil. Valilik tarafından konuya yönelik son dakika açıklaması yapıldığı takdirde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Niğde hava durumu: