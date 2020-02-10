Amasya ve Eskişehir’de okullar tatil mi? Yarın Eskişehir ve Amasya’da okullar tatil olacak mı?

Amasya ve Eskişehir'de okullar tatil mi? Meteoroloji'den kar yağışı ve buzlanma olaylarına karşı peş peşe hava durumu uyarıları geliyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle dün bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. Yeni haftanın ikinci gününde özellikle kar yağışının etkili olduğu illerde yaşayan öğrenciler ve velileri, yaşadıkları şehirde okulların tatil edilip edilmediğini öğrenmek istiyor. Bu bağlamda günün en çok araştırılan sorularının başında 11 Şubat Amasya ve Eskişehir'de okullar tatil mi? sorusu geliyor. Peki Yarın Eskişehir ve Amasya'da okullar tatil olacak mı? İşte bilgiler…