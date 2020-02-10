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ve ’de mi? Yarın Eskişehir ve Amasya’da okullar tatil olacak mı?

Ülke genelinde etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışları dolayısıyla bazı şehirlerimizde Valilik kararıyla ediliyor. Kar yağışının etkili olduğu iller arasında yer alan ve ’de yaşayan öğrenciler 11 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Meteoroloji’den peş peşe kar yağışı ve buzlanma uyarıları gelirken, binlerce öğrenci ve veli dondurucu soğuklar sebebiyle yarın Eskişehir ve Amasya’da okullar tatil olacak mı? (11 Şubat Salı) okullar tatil mi sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Amasya ve bilgileri ve kar tatili beklentisine yönelik detaylar…

Giriş Tarihi: 10.2.2020 17:39 ABONE OL
Amasya ve Eskişehir’de okullar tatil mi? Yarın Eskişehir ve Amasya’da okullar tatil olacak mı?

ve 'de mi? Meteoroloji'den kar yağışı ve buzlanma olaylarına karşı peş peşe hava durumu uyarıları geliyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle dün bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. Yeni haftanın ikinci gününde özellikle kar yağışının etkili olduğu illerde yaşayan öğrenciler ve velileri, yaşadıkları şehirde okulların tatil edilip edilmediğini öğrenmek istiyor. Bu bağlamda günün en çok araştırılan sorularının başında 11 Şubat Amasya ve Eskişehir'de okullar tatil mi? sorusu geliyor. Peki Yarın Eskişehir ve Amasya'da okullar tatil olacak mı? İşte bilgiler…

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Amasya ve Eskişehir’de okullar tatil mi? Yarın Eskişehir ve Amasya’da okullar tatil olacak mı?
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