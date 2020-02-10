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Anne ile 3 çocuğu yangında can verdi

NEZİR GÜNEŞ Yaşam
Giriş Tarihi: 10.2.2020 ABONE OL
Anne ile 3 çocuğu yangında can verdi
Mardin'de bir evde çıkan yangında 34 yaşındaki anne ile yaşları bir ile 7 arasında değişen 3 çocuğu hayatını kaybetti. Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan ve ilçedeki Eti Bakır İşletmesi'nde çalışan Yunus Tur, önceki akşam eşi ve 3 çocuğunu evde bırakıp gece mesaisine gitti. Ancak, eşi Nisan Tur (34) ile çocukları Miray Tur (1), Lorin Tur (4) ve Gül Ecrin Tur (7) uyuduktan sonra Kayalar mahallesinde bulunan ve babasına ait olan 2 katlı evde yangın çıktı. Dumanları gören mahallelinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hemen müdahale ederek yangını söndürdü.

ZEHİRLENDİLER
Evde bulunan anne ve çocukları da kurtarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, anne ve çocukları, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mardin Valiliği, anne ve çocuklarının karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüklerini açıkladı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Nisan Tur ve çocukları, yapılan otopsinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Anne ile 3 çocuğu yangında can verdi
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