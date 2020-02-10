Anne ile 3 çocuğu yangında can verdi

Mardin'de bir evde çıkan yangında
34 yaşındaki
anne ile yaşları
bir ile 7 arasında
değişen 3 çocuğu
hayatını kaybetti.
Mardin'in
Mazıdağı ilçesinde
yaşayan ve
ilçedeki Eti Bakır
İşletmesi'nde
çalışan Yunus
Tur, önceki
akşam eşi ve
3 çocuğunu evde bırakıp
gece mesaisine gitti.
Ancak, eşi Nisan Tur (34)
ile çocukları Miray Tur (1),
Lorin Tur (4) ve
Gül Ecrin Tur (7)
uyuduktan sonra
Kayalar mahallesinde
bulunan
ve babasına
ait olan 2 katlı
evde yangın çıktı.
Dumanları gören
mahallelinin ihbarıyla
olay yerine
gelen itfaiye ekipleri,
hemen müdahale
ederek yangını
söndürdü.
ZEHİRLENDİLER
Evde bulunan anne ve çocukları da kurtarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, anne ve çocukları, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mardin Valiliği, anne ve çocuklarının karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüklerini açıkladı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Nisan Tur ve çocukları, yapılan otopsinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.