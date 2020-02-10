Anne ile 3 çocuğu yangında can verdi

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Mardin'de bir evde çıkan yangında34 yaşındakianne ile yaşlarıbir ile 7 arasındadeğişen 3 çocuğuhayatını kaybetti.Mardin'inMazıdağı ilçesindeyaşayan veilçedeki Eti Bakırİşletmesi'ndeçalışan YunusTur, öncekiakşam eşi ve3 çocuğunu evde bırakıpgece mesaisine gitti.Ancak, eşi Nisan Tur (34)ile çocukları Miray Tur (1),Lorin Tur (4) veGül Ecrin Tur (7)uyuduktan sonraKayalar mahallesindebulunanve babasınaait olan 2 katlıevde yangın çıktı.Dumanları görenmahallelinin ihbarıylaolay yerinegelen itfaiye ekipleri,hemen müdahaleederek yangınısöndürdü.Evde bulunan anne ve çocukları da kurtarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, anne ve çocukları, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mardin Valiliği, anne ve çocuklarının karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüklerini açıkladı.Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Nisan Tur ve çocukları, yapılan otopsinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.