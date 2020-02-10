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'deki kar fırtınası hayretler içinde bıraktı!

'deki bu görüntüler izleyenleri hayretler iç.inde bıraktı! Kar yağışının yoğun görüldüğü yerlerden biri de Artvin'in Hopa ilçesi olurken Hopa'ya deniz üzerinden gelen kar fırtınası ise adım adım böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 10.2.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 11:23 ABONE OL
Artvin'deki kar fırtınası hayretler içinde bıraktı!

Artvin Hopa'da deniz üzerinden gelen yoğun kar fırtınasının hızlandırılmış görüntüsü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi Twitter Hesabından yayınlandı. Görüntüler büyük ilgi çekti.

Artvin'de 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı, dün sabah saatlerinde etkisini arttırdı kar kalınlığı kent merkezinde 30 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu. Belediye ekipleri de kapalı mahalle yollarını açmak için çalışma başlattı.

Artvin kar fırtınası deniz üzerinden böyle geldi

Kar yağışının etkili olduğu Artvin ve ilçelerinde 186 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkezde 21, Ardanuç 30, Arhavi 25, Hopa 8, Kemalpaşa 12, Borçka 38, Murgul 9, Şavşat 33, Yusufeli 10 köy yolu kapalı olduğu ifade edilirken İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kar nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

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Artvin'deki kar fırtınası hayretler içinde bıraktı!
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