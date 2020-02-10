Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Bingöl ve Batman’da bugün okullar tatil olacak mı? 10 Şubat Pazartesi Batman ve Bingöl’de okullar tatil mi? İşte ayrıntılar

ve ’da bugün olacak mı? 10 Şubat Pazartesi Batman ve Bingöl’de okullar tatil mi? İşte ayrıntılar

Ülke genelindeki olumsuz hava koşulları vatandaşların 'bugün mi' araştırmalar yapmalarına neden oluyor. Özellikle kar yağışı nedeniyle birçok ilde okulların tatil edilmesi herkesin bu araştırmayı yapmasını zorunlu kılıyor. Öğrenci ve velileri yakından ilgilendiren bu durum aynı zamanda vatandaşların kendi il ve ilçelerindeki okulların tatil edilip edilmeyeceğini sorgulamasını sağlıyor. Hava koşullarının sert geçmesi nedeniyle yurdumuzda birçok il ve ilçede okullar 10 Şubat Pazartesi günü için tatil edilmişti. Buna göre; ve 'de okullar tatil olacak mı? 10 Şubat Pazartesi ? MEB ya da Valilik'ten konuya yönelik açıklama geldi mi?

Giriş Tarihi: 10.2.2020 07:16 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 07:17 ABONE OL
Bingöl ve Batman’da bugün okullar tatil olacak mı? 10 Şubat Pazartesi Batman ve Bingöl’de okullar tatil mi? İşte ayrıntılar

Ülke genelinde yaşanan yoğun ve sert hava koşulları vatandaşların mi sorusunun yanıtını aramaya itiyor. Herkes kendi il ve ilçelerindeki okulların tatil olup olmayacağını merak ederken gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı MEB ya da Valilik'e çevirenlerin sayısı giderek artıyor. Kar yağışının sert geçtiği iller arasında yer alan ve 'da okullar tatil mi olacak? 10 Şubat Pazartesi edildi?

BATMAN VE BİNGÖL'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 ŞUBAT PAZARTESİ

Haberimizin içeriğinden konuya yönelik bilgi edinebilir, Valilik ya da MEB'ten gelen gerekli açıklamaları bulabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bingöl ve Batman’da bugün okullar tatil olacak mı? 10 Şubat Pazartesi Batman ve Bingöl’de okullar tatil mi? İşte ayrıntılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN