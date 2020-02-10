Böbrek çetesine suçüstü baskın

İstanbul'da yurtdışından getirilen hastalara yasa dışı böbrek nakli yapan bir çete yeni bir ameliyat öncesi suçüstü çökertildi. Bulgaristan Polisi'nden gelen istahbarat üzerine Emniyet güçleri soruşturma başlattı. Bulgar kişilerin İstanbul'daki özel bir hastanede sahte belgelerle organ nakli yaptırdıkları iddia edildi. Soruşturma sırasında F.Ö. (55) adlı kadının ismi öne çıktı. Sofya'da da kliniği bulunan İstanbul merkezli özel bir hastanede hasta temin eden koordinatör olarak çalışan F.Ö.'nün, Bulgar böbrek hastalarına Sofya'daki klinik sayesinde ulaştığı, maddi durumu kötü olan, para karşılığı böbreklerini satacak kişileri söz konusu klinik vasıtasıyla tespit ettiği saptandı. F.Ö.'nün, son olarak böbreklerini satacak olan kişileri ve alıcı konumundaki hastaları buluşturarak İstanbul'daki hastaneye yönlendirdiği anlaşıldı.İddialara göre; F.Ö., böbreğini satacak kişiler ile hastaları sahte belgelerle kardeş veya eş gibi göstererek hastaneyi yanılttı ve söz konusu kişileri birinci dereceden akraba olarak göstererek nakil işlemlerinin gerçekleşmesini sağladı. Son olarak Bulgar böbrek hastası K.L. (37) ile böbreğini satmaya karar veren vatandaşı K.L.D. (41) adlı kadını kardeş olarak gösterdi. İki kişiyi İstanbul'daki özel hastaneye götüren F.Ö., ameliyat öncesinde hastaneye düzenlenen operasyonla yakalandı. Nakil için hastaneye yatırılan K.L., T.G.P. (29), A.G.P. (31) ve A.S.M.(38) ve F.Ö.'nün eşi M.Ö. (60) gözaltına alındı. Baskında 17 bin 130 euro para ele geçirildi. Nakil için 70 bin dolara anlaşma sağlandığı tespit edildi. 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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