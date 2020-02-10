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Bolu ve Düzce’de okullar bugün tatil mi? Pazartesi Düzce ve Bolu’da okullar tatil olacak mı? İl Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Ülke genelinde soğuk havanın etkisini arttırmasından sonra kar yağışı da kendini gösterdi. Kastamonu, Bolu ve Düzce gibi Batı Karadeniz illerinde kar yağışı hafta sonu etkisini gösterdi. Bu nedenle hem bu şehirlerimizde yaşayan öğrenciler hem de aileleri Düzce, Bolu ve ? sorusunun yanıtını araştırıyor. Kastamonu Valiliği’nden okul tatiliyle ilgili açıklama gelirken Düzce ve Bolu’da yaşayan öğrenciler de sosyal medya üzerinden okulların tatil olması için isteklerini dile getiriyor.

Giriş Tarihi: 10.2.2020 07:09 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 07:10 ABONE OL
Bolu ve Düzce’de okullar bugün tatil mi? Pazartesi Düzce ve Bolu’da okullar tatil olacak mı? İl Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Uzun zamandır beklenen kar yağışı Düzce, Bolu ve Kastamonu'da bu hafta sonu başladı. Özellikle Düzce'nin Kalıcı Konutlar gibi yüksek bölgelerinde yollar karla kaplanırken, buz tutan yollarda vatandaşlar yürümekte zorlandı. Belediye ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalara başladı. Bolu ve Kastamonu şehirlerinde de aynı durum geçerli. Düzce, Bolu ve Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? Bu soru en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alırken okulların tatil olup olmayacağı konusunda son dakika bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz.

DÜZCE, BOLU VE KASTOMONU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce'de hava sıcaklığı yarın 0 derece olarak tahmin ediliyor. Kar yağışı beklenmiyor fakat şehirde hafta sonu yaşanan yoğun kar nedeniyle bazı bölgelerde yollar kapalı. Bolu'da da hava sıcaklığı 4 derece olarak tahmin ediliyor ama yüksek kesimlerde kar oldukça fazla. Kastamonu ise 7 derece, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü okullar tatil olacak mı sorusunun cevabını açıkladı ve şehrin 11 ilçesinde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini belirtti.

SON DAKİKA BİLGİSİNE GÖRE; Düzce Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde okulları bir gün süreyle tatil etti. Düzce Valiliği yoğun kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceğini göz önünde bulundurarak, yarın il genelinde tüm okulları tatil etti. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlar yarın bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

DEVAMI İÇİN İLERLEYİNİZ...

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Bolu ve Düzce’de okullar bugün tatil mi? Pazartesi Düzce ve Bolu’da okullar tatil olacak mı? İl Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi
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