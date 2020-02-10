Bolu ve Düzce’de okullar tatil mi? Yarın Düzce ve Bolu’da okullar tatil olacak mı? Valilik…

Ülke genelinde hava sıcaklıkları oldukça düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen son dakika bilgisine göre yarın Düzce'de hava sıcaklıkları -1'e kadar düşecek, Bolu'da ise hava sıcaklıklarının -7'ye kadar inmesi bekleniyor. Peki Düzce ve Bolu'da okullar tatil olacak mı? Bolu Valisi Ahmet Ümit, dün akşam yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü için okulların bir gün süreyle tatil ilan edildiğini duyurmuştu. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da Düzce için kar tatili haberi gelmişti. Binlerce öğrenci ve onların velileri Bolu'da ve Düzce'de yarın okullar tatil olacak mı sorusunun cevabını araştırıyor.

Yurt genelinde kar yağışı sürerken tatil haberleri de peş peşe geliyor. Özellikle Karadeniz bölgesinde kar yağışları oldukça arttı. Trabzon ve Rize'de okullar iki gün süreyle tatil edilmişti. Hem Trabzon hem de Rize'de 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günü okullar tatil oldu. Düzce'de ve Bolu'da yaşayan öğrenciler de okul tatili haberleriyle ilgili araştırmalar yaparken valiliklerden herhangi bir açıklama gelmedi.

İlerleyen saatlerde Düzce ve Bolu için tatil haberi geldiği andan itibaren haberimizden öğrenebilirsiniz.