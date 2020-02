Adalar'da at vebası diye bilinen ruam hastalığı teşhis edildikten sonra 81 at itlaf edildi. İtlaf edilen at sayısı daha sonra 105'i buldu. İstanbul Valiliği 3 ay süreyle faytonlara at koşmayı yasaklarken, 1184 at, sahiplerinden alınarak karantina ahırlarına konuldu. Atların karantina altındaki çadırlardaki görüntüleri ise yürekleri burktu. Çoğu atın bitkin düştüğü ve soğukta zor anlar yaşadığı görüldü. Çadırlar içinde kalan atların içler acısı hali hayvanseverlerin tepkisini çekti.

