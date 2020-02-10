Çok yaşayan bilmez şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorunun cevabı!

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Çok yaşayan bilmez şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Çok yaşayan bilmez şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Çok yaşayan bilmez şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?

A) Çok okuyan bilir

B) Çok dinleyen bilir

C) Çok konuşan bilir

D) Çok gezen bilir

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..