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ve 'ta bugün oldu? Valilik ve MEB'den Sivas ve Çorum için kar tatili açıklaması geldi mi? İşte detaylar

Yurt genelinde etkili olan yağışı ülkemizin kalabalık şehirlerinden olan ve 'ta da hayatı olumsuz etkiliyor. İlçelerde ve şehir genelinde yağan kar, gündelik hayatın yanında eğitim öğretim üzerinde de kar tatili aksaklıklarına neden oluyor. Öyle ki, her iki şehirde de yaşayan on binlerce öğrenci 'Çorum ve Sivas'ta bugün ?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 10 Şubat 2020 Pazartesi Çorum ve Sivas'ta okullar bugün tatil olacak mı? MEB ve Valilik'ten açıklama yapıldı mı? Hava durumu bilgileri ile son dakika detaylarını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 10.2.2020 07:14 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 07:15 ABONE OL
Çorum ve Sivas'ta bugün okullar tatil mi oldu? Valilik ve MEB'den Sivas ve Çorum için kar tatili açıklaması geldi mi? İşte detaylar

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırmaya devam ederken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde görülüyor. Yurdumuzun kalabalık şehirlerinden olan Çorum ve Sivas'ta da kar yağışı etkisini göstermekte ve gündelik hayata yönelik birçok durumu olumsuz etkilemekte. Her iki şehirde de yaşayan on binlerce öğrenci ise 'Sivas ve Çorum'da okullar bugün tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

ÇORUM VE SİVAS'TA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 10 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ

Peki, MEB veya Valilik tarafından 10 Şubat 2020 Pazartesi günü için Sivas ve Çorum için kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

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Çorum ve Sivas'ta bugün okullar tatil mi oldu? Valilik ve MEB'den Sivas ve Çorum için kar tatili açıklaması geldi mi? İşte detaylar
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