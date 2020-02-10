Çorum ve Yozgat’ta okullar tatil mi? Yozgat ve Çorum’da bugün okullar tatil olacak mı? İşte ayrıntılar

Türkiye genelinde hafta sonundan itibaren etkili olmaya devam eden soğuk hava ve kar yağışının ardından pek ilin valiliği tarafından okulların kar nedeniyle tatil edildiği açıklamaları gelmeye devam ediyor. Hafta başından itibaren il bazında kar yağışı uyarılarında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni açıklamaları da gelmeye devam ederken Çorum ve Yozgat illerinde yaşayan öğrenci ve öğretmenler ile veliler arama motorlarında Çorum ve Yozgat'ta okullar tatil mi? şeklinde soruyla araştırmalarına devam ediyor. Peki, Yozgat ve Çorum'da bugün okullar tatil olacak mı? İşte 10 Şubat 2020 Pazartesi günü Yozgat ve Çorum'da okullara kar tatili yapılıp yapılmayacağına ilişkin tüm bilgiler...

ÇORUM VE YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ? YOZGAT VE ÇORUM'DA BUGÜN OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Çorum ve Yozgat'ta okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;