Erzincan ve Malatya’da okullar tatil olacak mı? Yarın Malatya ve Erzincan’da okullar tatil mi?

Tüm Türkiye'de geçtiğimiz Cumartesi gününden bu yan etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava bazı illeri beyaza bürürken öğrenci ve öğretmenler okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin bilgileri merak ediyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu illerin valiliklerinden son dakika kar tatili açıklamaları gelmeye devam ederken 11 Şubat'ta hangi illerde okulların tatil olduğuna ilişkin vatandaşlar bilgi sahibi olmak istiyor. Öte yandan Erzincan ve Malatya'da yaşayan öğrenci ve öğretmenler okulların tatil olmasına ilişkin arama motorlarında 11 Şubat Erzincan ve Malatya'da okullar tatil olacak mı? şeklinde soruyla araştırmalarına devam ediyor. Peki, 11 Şubat Salı günü Malatya ve Erzincan'da okullar tatil mi? İşte tüm detaylar…

ERZİNCAN VE MALATYA'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI? YARIN SİVAS VE YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

11 Şubat günü Erzincan ve Malatya'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;