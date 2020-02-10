Fentanil nedir? Fentanil içeren ilaçlar nelerdir?

Fentanil hangi ilaçlarda var sorusunun yanıtı, yeni haftanın ilk günü itibarıyla araştırılmaya başlandı. Ayşe Karaman'ın dava dosyasında, kanındaki fentanil oranının öldürücü olduğunun tespit edilmesiyle birlikte konuyla ilgili araştırmalar sıklaştı. Fentanil nedir, hangi ilaçlarda bulunur sorularının yanıtı, arama motorlarında araştırılıyor. İşte konuyla ilgili merak edilen detaylar…

Fentanil, kötüye kullanımı sonucunda ortaya çıkardığı ölümler nedeniyle etkileri merak edilen maddeler arasında yer alıyor. Aşırı dozda kullanımının ölüme kadar götürebildiği Fentanil, yasa dışı yollarla temin edilebilmekte ve kötü sonuçlara neden olabilmektedir. Peki, Fentanil etkileri nelerdir?

Fentanil, tıbbi çalışmalarda morfinden 80 kat daha yüksek etkiye sahip olması nedeniyle ağrı dindirmek için kullanılan maddeler arasında yer almaktadır. Çok etkili bir ağrı kesici olan fentanil, anestezi uygulamalarında kullanılmaktadır. Kanser hastalarının tedavisinde ağrı dindirmek için kullanılan ve etkili sonuçlar veren fentanil, etkileri nedeniyle merakla araştırılıyor. İşte, fentanil hakkında bazı bilgiler…

AYRINTILAR İÇİN İLERLEYİNİZ…