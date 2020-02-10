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Poşetle kayak keyfi kazayla bitti

’da kar yağışının ardından mahalle arasında poşetle kayak keyfi kazayla bitti. Yokuştan aşağı kayan 3 genç yoldan geçen aracın altına girerken kazada bir kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.2.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 09:57 ABONE OL
Poşetle kayak keyfi kazayla bitti

Edinilen bilgilere göre, Merkez Teyyaredüzü Mahallesi Bahtiyar Aydın Caddesi üzerinde bulunan bir yokuştan aşağı yağan kar sonrası naylonlarla kayan gençlerin eğlencesi kazayla bitti. 3 genç bir naylon ile yokuştan kaydığı sırada seyir halindeki otomobilin altına girdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada bir kişi yaralanırken diğer iki kişi ise kazadan yarasız kurtuldu. Yaralı gence 112 Sağlık ekipleri tarafında olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan tehlikeli eğlence arkadaşları tarafından anbean kaydedildi.

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Poşetle kayak keyfi kazayla bitti
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