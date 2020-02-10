Gümüşhane ve Bayburt'ta okullar tatil olacak mı? Sorusu bu iki ilimizde yaşamakta olan binlerce öğrenci ve velinin gündemindeki yerini aldı. Yurdun birçok kesiminde ciddi oranda etkisini gösteren olumsuz hava koşulları valilikler tarafından peş peşe son dakika kar tatili açıklamaları gelmesine neden oluyor. Meteoroloji tarafından gelen uyarılarla beklenen kar yağışı Türkiye'nin birçok ilini etkisi altına aldı. Özellikle de ulaşımda yaşanabilecek problemlere tedbir amaçlı eğitime ara verilen şehirler arasına bu illerimiz de eklenmiş oldu. Peki Gümüşhane ve Bayburt'ta okullar tatil olacak mı? Yarın Bayburt ve Gümüşhane'de okullar tatil mi? İşte valilerden gelen son dakika açıklamaları…

GÜMÜŞHANE VE BAYBURT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Haberimizin devamından yarın okullar tatil mi sorusu ile ilgili tüm detaylara ve valilikler tarafından yapılan son dakika açıklamalarına ulaşabilirsiniz...

İşte detaylar...