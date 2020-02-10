Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni 1936'da Berlin Olimpiyatlarında hangi spor branşında mücadele etmiştir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni 1936'da Berlin Olimpiyatlarında hangi spor branşında mücadele etmiştir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni 1936'da Berlin Olimpiyatlarında hangi spor branşında mücadele etmiştir?

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..