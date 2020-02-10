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Hangi ünlü kişinin doktora tezinde intihal yaptığı belirlenmiştir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ekranlarında ’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Hangi ünlü kişinin doktora tezinde intihal yaptığı belirlenmiştir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Hangi ünlü kişinin doktora tezinde intihal yaptığı belirlenmiştir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 10.2.2020 22:15 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 22:18 ABONE OL
Hangi ünlü kişinin doktora tezinde intihal yaptığı belirlenmiştir?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hangi ünlü kişinin doktora tezinde intihal yaptığı belirlenmiştir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Hangi ünlü kişinin doktora tezinde intihal yaptığı belirlenmiştir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Hangi ünlü kişinin doktora tezinde intihal yaptığı belirlenmiştir?

A) Martin Luther King

B) Nelson Mandela

C) Mahatma Gandhi

D) Fidel Castro

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..

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Hangi ünlü kişinin doktora tezinde intihal yaptığı belirlenmiştir?
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