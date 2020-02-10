Instagram Dondurma Linki Türkçe - 2020 İnstagram Hesap Dondurma/Kapatma Nasıl Yapılır?

Instagram dondurma linki neden uygulamada yok ve hesap nasıl kapatılır gibi sorular birçok kullanıcı tarafından merakla araştırılıyor. Çeşitli nedenlerden dolayı hesabını dondurmaya karar veren kullanıcılar doğru yerdeler. Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır sorusunun cevabını bu başlık altında sizler için derledik. 2020 İnstagram hesap dondurma linki ile profilinizi hemen kapatabilirsiniz. Peki, Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır? İşte adım adım detaylar...

INSTAGRAM DONDURMA LİNKİ

Instagram dondurma işlemini bu başlık altında adım adım sizler için anlattık. Çeşitli nedenlerden dolayı hesabını geçici veya kalıcı olarak silmek isteyen kişiler doğru yerdeler. Aşağıdaki anlatımı okuyarak Instagram dondurma işlemini başarıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Instagram dondurma nasıl yapılır? İşte adım adım anlatımı;

Aşağıdaki linke tıklayarak sabah.com.tr'nin Instagram dondurma sayfasına gidiniz. ''Dondur'' butonuna tıkladıktan sonra işlemi yapacağınız sayfaya yönlendirileceksiniz. Daha sonra karşınıza ''hesabınızı neden kapatmak istiyorsunuz'' sorusu çıkacak. Burada bir neden belirtiniz. Instagram dondurma veya silme işlemi için belirttiğiniz nedenin ardından sayfanın aşağısında yer alan ''hesabı geçici olarak kapat'' veya ''hesabı kalıcı olarak sil'' butonuna tıklayınız. Son adım olarak hesabınızın şifresini girerek bu işlemi başarıyla gerçekleştirebilirsiniz.

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İnstagram Dondurma Nasıl Yapılır? 2020 İnstagram dondurma ve kapatma linki | Video

İNSTAGRAM HESAP SİLME NASIL YAPILIR? INSTAGRAM HESABI NASIL KAPATILIR?

Instagram Silme İşlemi Yapanlar Dikkat!

Instagram hesabını kalıcı olarak silmek isteyen kullanıcılar yapılan işlemin ardından belirli bir süre boyunca hesabına giriş yapmaması gerekiyor. 15 gün içerisinde Instagram hesabınıza girerseniz bu işlem iptal edilecektir. Aynı durum Instagram dondurma işleminde de geçerlidir. Dondurulan Instagram hesaba girildiği an yeniden aktif hale gelir.

Kalıcı ve Geçici Instagram Silme

Geçici olarak Instagram hesabını kapatmak isteyenler Instagram dondurma sekmesi üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilir. Kalıcı olarak hesap silmek isteyenler ise Instagram'ın resmi internet sitesi üzerinden silme sekmesini açması gerekmektedir.

Instagram'da En Çok Kullanılan Özellikler

Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagram'ın en aktif kullanılan özelliği fotoğraf paylaşmadır. Her gün milyonlarca kişi anlık durumunu arkadaşları ile bu platform sayesinde paylaşabilir. Paylaşılan story'ler ise 24 saat sonra silinir.

Instagram'da bir diğer popüler özellik ise sesli mesaj gönderme ve görüntülü konuşma olarak bilinir. Listenizde ekli olan arkadaşlarınız ile ister sesli ister görüntülü olarak konuşma imkânına da sahipsiniz.

Instagram'da Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Instagram Dondurma Uygulamada Neden Yok?

Instagram, henüz bu özelliği uygulama üzerinden kullanıcılar ile paylaşmış değil. Instagram dondurma işlemi şu an için sadece resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. İlerleyen dönemlerde ise uygulama üzerinden de bu işlemin yapılması bekleniyor.