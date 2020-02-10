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ve ’ta olacak mı? Yarın Tokat ve Isparta’da okullar tatil mi? Valilik açıkladı mı?

ve ’ta olacak mı? Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları peş peşe geliyor. Ülkemizin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olmasıyla beraber ‘’ Isparta ve Tokat’ta yarın okullar tatil olacak mı?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle 10 Şubat’ta Tokat’ta okulların tatil edilmesine karar verilmişti. Yurt geneli kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, milyonlarca öğrenci ve velilerin gözü Valilikten gelecek olan kar tatili haberlerine çevrildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı görülecek. Peki 11 Şubat Isparta ve Tokat’ta okullar tatil olacak mı? Yarın Tokat ve Isparta’da okullar tatil mi? Valilik açıkladı mı?

Giriş Tarihi: 10.2.2020 17:21 ABONE OL
Isparta ve Tokat’ta okullar tatil olacak mı? Yarın Tokat ve Isparta’da okullar tatil mi? Valilik açıkladı mı?

Meteoroloji'den yapılan hava durumu uyarılarının ardından beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Isparta ve Tokat'taki buzlanma ve don olaylarıyla birlikte sağanak yağış uyarıları peş peşe geldi. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velilerin gözlerini Valilik'ten gelen uyarıya çevirdi. Hal böyle olunca ''Isparta ve Tokat'ta okullar tatil olacak mı? '' cevabı en çok merak edilen soruların başında yer aldı. Tokat ilimizde 10 Şubat tarihinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı okullar tatil edilmişti. Peki Isparta ve Tokat'ta okullar tatil olacak mı? Yarın Tokat ve Isparta'da okullar tatil mi? Valilik açıkladı mı? İşte ayrıntılar…

ISPARTA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Isparta'da 11 Şubat tarihinde henüz okullar tatil edilmedi. Valilik kararı gelince güncel bilgi haberimize eklenecektir.

TOKAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Tokat'ta 11 Şubat tarihinde henüz okullar tatil edilmedi. Valilik kararı gelince güncel bilgi haberimize eklenecektir.

ISPARTA HAVA DURUMU

Isparta hava durumuna göre il genelinde kuvvetli yağışlar etkili olacak. Yağışların; Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Karaman ile Konya'nın güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOKAT HAVA DURUMU

Tokat hava durumuna göre soğuk hava il geneli etkili olacak. Kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı uyarılar yapıldı.

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Isparta ve Tokat’ta okullar tatil olacak mı? Yarın Tokat ve Isparta’da okullar tatil mi? Valilik açıkladı mı?
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