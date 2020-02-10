Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İtalya, Batı Balkanlar'ın AB'ye üyeliğini destekliyor

, Batı Balkanlar'ın 'ye üyeliğini destekliyor

Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa Birliği'nin () genişleme politikasına önem verdiklerini, Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üyeliğini desteklediklerini belirtti.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.2.2020 22:39 ABONE OL
İtalya, Batı Balkanlar'ın AB'ye üyeliğini destekliyor

Sırbistan'daki temasları kapsamında mevkidaşı İvica Dacic ile görüşen Di Maio, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Batı Balkanlar'ın AB'ye üyelik sürecinin önemine dikkati çekti.

Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile katılım müzakerelerine ilkbaharda başlanacağına inandığını kaydeden Di Maio, Sırbistan'ın ise Kosova meselesine çözüm bulunmasına bağlı olarak bir an önce üyelik sürecine devam etmesi temennisinde bulundu.

Di Maio, AB'nin Brexit sonrası ufkunu genişletmesi gerektiğini söyleyerek, Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un AB'ye dahil olmasının bölgenin istikrarı için önemli olduğunu ve İtalya'nın da Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üyeliğini desteklediğini vurguladı.

Dacic ise Sırbistan'ın AB'ye üyelik yolunda ilerlemek istediğini kaydederek, "Öncelikli olarak devletimizi ve çıkarlarımızı korumalıyız. Destekleri için İtalya'ya teşekkür ederiz." dedi.

AB'nin genişleme politikasının yavaş ilerlemesinin birkaç sebebe dayandığını savunan Dacic, "Bizler, 'AB gerçekten genişlemek istiyor mu?', 'AB Sırbistan'ı istiyor mu?' sorularına cevap arıyoruz. Darılma, gücenme olmadan durumu bilmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya, Batı Balkanlar'ın AB'ye üyeliğini destekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN