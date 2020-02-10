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Kadına şiddeti önlerken katil olan Kadir’e destek yağdı

Giriş Tarihi: 10.2.2020 ABONE OL
Kadına şiddeti önlerken katil olan Kadir’e destek yağdı
Konya'da sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken ölümüne yol açan ve tutuklanan Kadir Şeker'in serbest kalması (20) için kampanya başlatıldı. Aralarında Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Haluk Levent, Zülfi Livaneli gibi sanatçılar ile siyasetçiler, kadın hakları savunucuları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların '#kadiricinadalet' etiketiyle başlattıkları kampanya Twitter'da dün Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu. Bugün de Twitter'da "#kadirsucsuzdur" etiketiyle sürdürülen kampanya yine Türkiye gündeminde en çok konuşulanlar arasında yer aldı.



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Kadına şiddeti önlerken katil olan Kadir’e destek yağdı
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