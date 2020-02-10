Kastamonu, Kırşehir ve Kırıkkale’de okullar tatil mi? Yarın Kırşehir, Kırıkkale ve Kastamonu’da okullar tatil olacak mı?

Soğuk hava dalgası, yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Günden güne düşen hava sıcaklıkları beraberinde kar yağışını getirirken, günlük yaşantıda bu durumdan etkilenen konuların başında eğitim öğretim geliyor. Kar yağışının Şubat'ın ikinci haftası itibarıyla etkisini artırmasının ardından dün, çeşitli şehirlerimizde eğitime ara verildi. Peki ulaşım, eğitim gibi pek çok konuyu olumsuz yönde etkileyen kar yağışı sebebiyle Kastamonu, Kırşehir ve Kırıkkale'de okullar tatil edildi mi? İşte bu illerimizdeki MGM hava durumu tahminleri ve MEB ile Valilik açıklamaları…

KASTAMONU, KIRŞEHİR VE KIRIKKALE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 11 ŞUBAT 2020 SALI

MEB veya Valilik tarafından 11 Şubat 2020 Salı günü için Kastamonu, Kırşehir ve Kırıkkale için kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

KASTAMONU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu için 11 Şubat 2020 Salı günü hava durumu tahmini az bulutlu, sıcaklık 4 bekleniyor.

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle kar tatili haberleri merakla araştırılıyor. Şu an için Kastamonu Valiliği'nden yapılan bir kar tatili açıklaması mevcut değil. Valilik tarafından konuya yönelik son dakika açıklaması yapıldığı takdirde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kastamonu hava durumu

KIRŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu için 11 Şubat 2020 Salı günü hava durumu tahmini hafif yağmurlu, sıcaklık 3 derece bekleniyor.

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle kar tatili haberleri merakla araştırılıyor. Şu an için Kırşehir Valiliği'nden yapılan bir kar tatili açıklaması mevcut değil. Valilik tarafından konuya yönelik son dakika açıklaması yapıldığı takdirde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kırşehir hava durumu

KIRIKKALE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu için 11 Şubat 2020 Salı günü hava durumu tahmini çok bulutlu, sıcaklık 7 derece bekleniyor.

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle kar tatili haberleri merakla araştırılıyor. Şu an için Kırıkkale Valiliği'nden yapılan bir kar tatili açıklaması mevcut değil. Valilik tarafından konuya yönelik son dakika açıklaması yapıldığı takdirde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kırıkkale hava durumu