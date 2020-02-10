Kayseri ve Nevşehir’de okullar tatil olacak mı? Yarın Nevşehir ve Kayseri’de okullar tatil olacak mı?

Yurt genelinde olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son dakika bilgilerine göre Kayseri'de yarın yani 11 Şubat Salı hava sıcaklıklarının -13'e kadar düşmesi bekleniyor. Bu da öğrencilerin tatil konusunda araştırma yapmalarına neden oluyor. Aynı şekilde Kayseri'nin komşusu olan Nevşehir'de ise hava sıcaklıklarının -14'e kadar düşeceği ifade edildi. Yarın Nevşehir ve Kayseri'de okullar tatil olacak mı?

NEVŞEHİR VE KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Ülke genelinde kar yağışı sürerken tatil haberleri de peş peşe geliyor. Özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde kar yağışı etkisini hissetririyor. Trabzon ve Rize'de okullar iki gün süreyle tatil edilmişti. Hem Trabzon hem de Rize'de 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günü okullar tatil oldu. Kayseri'de ve Nevşehir'de yaşayan öğrenciler de okul tatili haberleriyle ilgili araştırmalar yaparken valiliklerden herhangi bir açıklama gelmedi.

İlerleyen saatlerde Kayseri ve Nevşehir için tatil haberi geldiği andan itibaren haberimizden öğrenebilirsiniz.

KAYSERİ VE NEVŞEHİR'DE PAZARTESİ OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

"Meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda ilimiz merkezinde (Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu ilçeleri) 10 Şubat Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir.Engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır.

Diğer ilçelerimizdeki durum ilçe kaymakamlıklarınca değerlendirilecektir."