Kayseri ve Nevşehir'de bugün okullar tatil mi edildi? Valilik'ten Kayseri ve Nevşehir için kar tatili açıklaması geldi mi? İşte ayrıntılar

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırmaya devam ederken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde görülüyor. İç Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden olan Kayseri ve Nevşehir'de de kar yağışı etkisini göstermekte ve gündelik hayata yönelik birçok durumu olumsuz etkilemekte. Her iki şehirde de yaşayan on binlerce öğrenci ise 'Kayseri ve Nevşehir'de okullar yarın tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

NEVŞEHİR VE KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ

Peki, MEB veya Valilik tarafından 10 Şubat 2020 Pazartesi günü için Nevşehir ve Kayseri için kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.