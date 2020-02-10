Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Ekipler, kaza yerinde sürücünün takma dişini aradı

Ekipler, kaza yerinde sürücünün takma dişini aradı

'nın Tavşanlı ilçesinde kar küreme aracının çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü (55) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı Şen, ambulansta takma dişlerini kaybettiğini söylemesi üzerine sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra temizlik görevlileri de uzun süre olay yerinde takma diş aradı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.2.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 17:31 ABONE OL
Ekipler, kaza yerinde sürücünün takma dişini aradı

Kaza, Tavşanlı- Kütahya karayolunda meydana geldi. Kütahya'ya giden Kadir Aydın (40) idaresindeki 16 KF 228 plakalı karayollarına ait kar küreme aracı ile Halil Şen idaresindeki 43 HD 559 plakalı hafif ticari araç, Çukurköy Sanayi kavşağında çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Halil Şen yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Şen'i ilk müdahalesinin ardından sedye ile ambulansa taşıdı. Sürücü Şen, kazada takma dişlerini düşürdüğünü ve bulunmasını istedi.



EKİPLER UZUN SÜRE TAKMA DİŞ ARADI

Olay yerindeki sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre temizliği için gelen görevliler de kaza alanında takma diş aradı. Yaklaşık yarım saat süren aramalara rağmen takma dişler bulunamazken, yaralı Şen ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İntihar eden arkeolog Merve Kaçmış'ın çalıştığı müzede sayım sürüyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekipler, kaza yerinde sürücünün takma dişini aradı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN