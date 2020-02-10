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Marmara'da Denizinde can pazar! İki kişi ölümden döndü

Marmara Denizi'nde açılan bir tekne su alması nedeniyle battı. Yaşanan can pazarında iki kişi ölümden döndü. Tuzla'dan 'ya gitmek üzere denize açılan tekne, su alması nedeniyle battı. Teknedeki iki kişi bir anda ölümle burun buruna geldi. Teknedeki bota binerek kurtulan iki kişi, polisi arayarak yardım istediler. Bottaki kişilere deniz polisi ulaşarak yardım ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.2.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 17:35 ABONE OL
Marmara'da Denizinde can pazar! İki kişi ölümden döndü

Tuzla'dan Yalova'ya giden bir tekne, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında su alarak battı. Teknede bulunan iki kişi polisi arayarak yardım istediler. Polise, bulundukları konumu da belirten iki kişi teknede bulunan bota binerek su üzerinde kalabildi. Batan tekneden bot ile kurtulan kişilerin yanına kısa sürede ulaşan deniz polisi, tekneye aldığı kişileri Büyükada'ya götürdü. İki kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Deniz polisinin botta mahsur kalan iki kişiyi kurtarma operasyonu kameraya yansıdı. Görüntülerde iki kişinin tekneden kurtuldukları botla denizde beklediği, ardından polis teknesinin yanlarına ulaştığı ve onları tekneye aldıkları görülüyor.

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Marmara'da Denizinde can pazar! İki kişi ölümden döndü
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