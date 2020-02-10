Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Mayıs 1969'da hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği gazetelerde haber olmuştur? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Mayıs 1969'da hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği gazetelerde haber olmuştur? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Mayıs 1969'da hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği gazetelerde haber olmuş, Adana Altın Koza Film Festivali'nde adına saygı duruşunda bulunulmuştur?

A) Cüneyt Arkın

B) Kartal Tibet

C) Filiz Akın

D) Fatma Girik

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..