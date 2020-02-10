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, kaç TL basıyor? 2020 Metrobüs öğrenci ve tam akbil ücreti!

() tarafından toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı. 10 Şubat tarihinde başlanacak olan zam uygulamasıyla birlikte en kısa mesafe ücreti 2,60 liradan 3,50 liraya yükselmiş oldu. İşe veya okula giderken sıklıkla kullanılan metrobüs fiyatlarında öğrenci ve tam akbil ücretleri değişiyor. Peki , kaç TL basıyor? Metrobüs öğrenci ve tam akbil ücreti!

Giriş Tarihi: 10.2.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 09:25 ABONE OL
Metrobüs ne kadar, kaç TL basıyor? 2020 Metrobüs öğrenci ve tam akbil ücreti!

Metrobüs ne kadar, kaç TL basıyor? İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındığını duyurdu. Bunun akabinde toplu taşıma kullanan vatandaşlar hızlı ulaşım aracı olan metrobüsün öğrenci ve tam akbil ücretini merak ediyor. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 80 TL'den 40 TL'ye düşürülmüştü. Şimdi ise İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseltiliyor. Peki Metrobüs ne kadar, kaç TL basıyor? Metrobüs öğrenci ve tam akbil ücreti ne kadar oldu?

METROBÜS NE KADAR, KAÇ TL BASIYOR?

İBB: 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, Tam Mavi Kart 275 lira, Öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi.

METRO METROBÜS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükselecek. Tam bilet 3.50 lira, öğrenci 1.75 lira olacak.

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Metrobüs ne kadar, kaç TL basıyor? 2020 Metrobüs öğrenci ve tam akbil ücreti!
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