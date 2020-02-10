Muş ve Bitlis’te okullar tatil mi? Bitlis ve Muş’ta bugün okullar tatil olacak mı Valilikten açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar

Türkiye genelinde etkili olmaya devam eden kar yağışı ve soğuk havayla beraber pek ilde bulunan öğretmen, öğrenci ve velilerin okullar tatil olacak mı? şeklinde sorular zihinlerinde dolaşmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il bazında yapılan kar yağışı uyarılarına yenileri eklenirken aynı hızda il valiliklerinden de okullara ilişkin kar tatili uyarıları gelmeye devam ediyor. Öte yandan Muş ve Bitlis illerinde okula gitmeye hazırlanan öğrenci ve öğretmenler yoğun olarak arama motorlarında Muş ve Bitlis'te okullar tatil mi? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. Peki, 10 Şubat Pazartesi günü Bitlis ve Muş'ta bugün okullar tatil olacak mı? İşte 10 Şubat Pazartesi Bitlis ve Muş illerimizde okulların tatil olup olmayacağına ilişkin tüm bilgiler…

MUŞ VE BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ? BİTLİS VE MUŞ'TA BUGÜN OKULLAR TATİL OLACAK MI VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

10 Şubat Bitlis ve Muş illerimizde okulların tatil olup olmayacağına ilişkin tün detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;